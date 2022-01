VIDEO - Koulibaly gioisce dal Camerun: "Pomeriggio come piace a noi"

Kalidou Koulibaly, positivo al Covid e in isolamento in Camerun, dove la sua nazionale sarà impegnata nella Coppa d'Africa, ha fatto il tifo per i suoi compagni di squadra del Napoli. Il difensore ha assistito sul tablet alla gara vinta quest'oggi dagli azzurri contro la Sampdoria, postando dei video su Instagram. "Pomeriggio come piace a noi. Ora tutti a tifare il mio Senegal domani". Questo il commento finale postato sul social dal senegalese. Di seguito le immagini.