VIDEO - Kvara come George Best? Le immagini sui social sono impressionanti

I paragoni per il talento georgiano del Napoli si sprecano.

TuttoNapoli.net

© foto di Image Sport

Kvicha Kvaratskhlia sta strabiliando al suo primo campionato in Serie A. I paragoni per il talento georgiano del Napoli si sprecano e in tanti hanno notato una notevole somiglianza nel suo modo di giocare con quello di George Best. Sul web iniziano a spuntare dei video che evidenziano queste similitudini. Di seguito le immagini firmate Dario Santoro che hanno subito fatto il giro sui social.