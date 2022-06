VIDEO - Kvaratskhelia, tripla e brano per Curry per celebrare il trionfo di Golden State

Nella notte (italiana) i Golden State Warriors hanno conquistato l'anello in NBA, sconfiggendo alle Finals la compagine dei Boston Celtics.

Nella notte (italiana) i Golden State Warriors hanno conquistato l'anello in NBA, sconfiggendo alle Finals la compagine dei Boston Celtics. Una sfida che ha appassionato tanti tifosi di basket in giro per il mondo, tra cui anche Kvicha Kvaratskhelia, la nuova ala del Napoli che evidentemente, a vedere l'esultanza, ci teneva e non poco che i campioni dell'NBA diventassero Curry e i suoi compagni. Di seguito il video pubblicato dal georgiano nelle Stories di Instagram.