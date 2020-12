VIDEO - L'omaggio del Gimnasia a Maradona: presenti Dalma e Giannina

Il Gimnasia La Plata, l'ultima squadra allenata da Diego Armando Maradona, è tornata in campo per la prima volta dopo la scomparsa del Pibe de Oro che ha voluto omaggiare. Allo stadio Zerillo prima della gara contro l'Huracan erano presenti anche Dalma e Giannina, le figlie della leggenda argentina, che hanno ricevuto il cordoglio dei giocatori e dei dirigenti del club e l'omaggio delle maglie speciali della squadra realizzate per l'occasione. Di seguito il video tratto da Youtube.