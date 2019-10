VIDEO - L'ultima follia del 'loco' Bielsa: in tuta al galà per i 100 anni del Leeds

Se lo chiamano Loco, un motivo ci sarà. Marcelo Bielsa ne ha fatta un'altra: il tecnico argentino si è infatti presentato in tuta da allenamento alla cena di gala per i 100 anni del Leeds, il suo attuale club. Una scelta curiosa, in mezzo a giocatori vestiti ovviamente in modo elegante, come il protocollo prevederebbe. Ma Bielsa se ne infischia, e in maniera inevitabile fa sorridere il popolo dei social.

El Leeds cumplió 100 años y organizó una fiesta de gala. Todos fueron en traje menos el loco Bielsa, que fue con su habitual joggineta 😂😂 pic.twitter.com/baTzibO0aV — Café Veloz (@cafeveloz_radio) October 18, 2019