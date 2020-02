VIDEO - La Champions ricostruisce il gol di Magical Mertens alla Playstation: "Ha spruzzato magia!"

Una vera e propria magia quella di Dries Mertens contro il Barcellona. La rete dell'1-0 è stata votata tra le più belle degli ottavi di finale e l'account Twitter della Champions League l'ha mostrato ancora una volta, con una ricostruzione alla Playstation. "Magical Mertens", scrive il profilo della Champions: "Dries Mertens spruzza un po' di magia sulla Champions League".

