VIDEO - La rifinitura del Napoli in vista del Liverpool: la clip della SSCNapoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Stamattina il Napoli ha svolto a Castel Volturno l'allenamento di rifinitura in vista della sfida di domani contro il Liverpool. Victor Osimhen che ha svolto soltanto lavoro differenziato in attesa della prova in gruppo di domani mattina che darà risposte definitive in merito al suo impiego eventuale contro i Reds. Di seguito le immigini postate dalla SSCNapoli sui propri account social.