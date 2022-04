VIDEO - La Roma verso Napoli: la partenza dalla stazione Termini

Dopo la rifinitura di stamattina a Trigoria, la Roma è da poco partita in direzione Napoli.

Dopo la rifinitura di stamattina a Trigoria, la Roma è da poco partita in direzione Napoli, dove domani alle 19 affronterà gli azzurri nella 33ª giornata di campionato. La squadra guidata da Mourinho è arrivata alla stazione di Termini verso le 17, pronta per raggiungere in treno Napoli, come mostra con un video su Twitter il club giallorosso che augura anche buona Pasqua.