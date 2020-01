VIDEO - Le 'bugie' di Sarri dopo la Juve: la furia per il dito medio, il palazzo crollato e i rigori con le maglie a strisce

MULTIMEDIA VIDEO TN - TARGA IN ONORE DI ROBERTO FIORE: GLI INTERVENTI DI FORMISANO E BORRIELLO Si è tenuto oggi allo Stadio San Paolo un importante evento in onore di Roberto Fiore, storico presidente del Napoli dal 1964 al 1967. Si è tenuto oggi allo Stadio San Paolo un importante evento in onore di Roberto Fiore, storico presidente del Napoli dal 1964 al 1967.