VIDEO - Lozano sanguinante e senza sensi, ma l'arbitro non ferma l'azione: in Messico è polemica

Scoppia la polemica, specie in Messico, per il comportamento dell'arbitro di Messico-Trinidad e Tobago subito dopo il violentissimo scontro che ha fatto perdere i sensi a Hirving Lozano. Il direttore di gara Montero, infatti, nonostante la stella della nazionale messicana fosse immobile a terra e col volto visibilmente sanguinante, non ha fermato il gioco, tra le proteste dei calciatori. Sui social i tifosi messicani si sono subito scatenati, scagliandosi contro il fischietto costaricano.