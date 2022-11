VIDEO - "Mamma mia!", Kim esulta al 90' mimando un tipico gesto napoletano

Dopo il successo di Bergamo contro l'Atlanta, il difensore coreano Kim fa letteralmente impazzire il web

Dopo il successo di Bergamo contro l'Atlanta, il difensore coreano Kim fa letteralmente impazzire il web, con un'esultanza che dimostra l'empatia spontaneamente trovata con il pubblico partenopeo. Il leader della difesa di Spalletti, al termine dell'incontro vinto 3-1 e che lancia gli azzurri in fuga in vetta alla classifica, si lascia andare a un gesto tipicamente italiano, il più famoso e riconosciuto a livello internazionale: "chiocchiò” oppure “’cca nisciuno è fesso”. Accompagnato da un labiale poco decifrabile, ma che sembra recitare un "mamma mia" che da solo basta a mandare in visibilio il popolo napoletano. Lo scrive il Corriere dello Sport.