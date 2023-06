VIDEO - Mertens a Napoli con Andrea Sannino: il siparietto in dialetto

Dries Mertens con Andrea Sannino, in un siparietto tutto da ridere. L'ex giocatore del Napoli è rientrato in città,

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dries Mertens con Andrea Sannino, in un siparietto tutto da ridere. L'ex giocatore del Napoli è rientrato in città, come scrive l'edizione online del Corriere dello Sport, e nella serata di ieri si è fatto immortalare in una Instragram Stories tutta da ridere dal noto cantante napoletano. Di seguito le immagini.