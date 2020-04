VIDEO - Mertens dona la maglia di Napoli-Barça per un'asta benefica: "Mi sento napoletano, voglio aiutare!"

In tempi di Coronavirus sono tanti i giocatori impegnati nel sociale per assistere le famiglie che vivono momenti di difficoltà. Non solo giocatori, ma anche chi ha appeso le scarpette al chiodo diverso tempo fa, come Fabio Cannavaro e Ciro Ferrara: cosi Dries Mertens ha donato la sua maglia con la quale ha giocato Napoli-Barça per un asta benefica proprio alla fondazione dei due ex giocatori del Napoli: "Anche io mi sento napoletano, e voglio aiutare la fondazione Cannavaro-Ferrara e voglio mettere questa maglia della partita Napoli-Barcellona, dove ho fatto record insieme con Hamsik".