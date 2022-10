VIDEO - Mertens è di nuovo a Napoli: pic-nic in città con Kat e Ciro Romeo

Dries Mertens con sua moglie Kat e il piccolo Ciro Romeo sono di nuovo a Napoli.

Dries Mertens con sua moglie Kat e il piccolo Ciro Romeo sono di nuovo a Napoli. L'ex attaccante del Napoli ha sfruttato il prossimo turno di riposo nel campionato turco del Galatasaray per fare ritorno in città. E' la seconda volta che la famiglia Mertens torna a Napoli dopo il trasferimento a Instanbul, in precedenza erano tornati nella loro abitazione di Palazzo Donn'Anna e poi allo stadio Maradona in occasione di Napoli-Liverpool. Di seguito il video pubblicato su Instagram da Kat durante un pic-nic con degli amici.