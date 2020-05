VIDEO - Milano, è bufera per una festa in strada: in decine ballano nel primo giorno di Fase 2

Un vero e proprio street party, lo chiamano così oggi i giovani, quello che è andato in scena a Milano, in zona Porta Venezia, dove decine di ragazzi hanno iniziato a ballare, trascinati dalle note musicali che risuonavano forti da un'abitazione di via Nino Bixio. Ancora non è chiaro - si legge su Fanpage.it - se si sia trattato di una festa improvvisata od organizzata. Di seguito il video che è velocemente impazzato sui social e che ha provocato una vera e propria pioggia di insulti per le persone coinvolte.