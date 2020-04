VIDEO - Myrta Merlino replica alle critiche: "Sanità napoletana non sempre ci rende orgogliosi..."

"I contagi non ci sono stati a Napoli, per me è incredibile perché non ce lo aspettavamo mai che l’eccellenza arrivasse da Napoli, e invece la storia del Cotugno ci ha tutti sorpresi”. La giornalista napoletana di La7 Myrta Merlino è balzata alla cronaca dopo tale affermazione alquanto infelice sulla questione Coronavirus.

LE PAROLE - La conduttrice del programma 'L'aria che tira' ha voluto respingere le tante critiche ricevute con un video dal proprio account Instagram: "Amo Napoli, è la mia città, è la città del mio cuore, sono le mie radici. La conosco bene, ne conosco tutti i pregi, la solidarietà, la creatività el'intelligenza, ma anche i difetti: la sanità della nostra regione, in passato non ci ha reso orgogliosi. Fare come ho fatto io oggi, sottolineare come all'Ospedale Cotugno si crei un modello che venga imitato dal resto del mondo, con 0 contagi, di ottima organizzazione sanitaria ci deve rendere orgogliosi. Dobbiamo capire che in alcuni casi è una cosa che non è successa, a questo giro invece sì e ci fa felici. La buona sanità non ha confini geografici, ci sono dei medici meravigliosi e delle strutture meravigliose che combattono contro questo virus maledetto da Nord a Sud, per cui viva Napoli e bando alle polemiche".