VIDEO - "Napoli? Non me ne frega niente!", ma Sarri nel 2018 diceva: "Sarà sempre la mia squadra"

Per Maurizio Sarri la finale di Coppa Italia rappresenta un'occasione ghiotta, il primo trofeo da conquistare sul suolo italiano dopo l'Europa League col Chelsea, ma anche l'opportunità di mettere a tacere quel malcontento della tifoseria molto forte prima dello stop. Ironia della sorte, l'ultimo ostacolo da superare prima di agguantare la Coppa è il Napoli, proprio quel Napoli con il quale di fatto si è consacrato in Italia, arrivando a sfiorare lo Scudetto in una corsa a due proprio contro la stessa Juve.

Oggi dichiarazioni scostanti, quasi stizzite, in conferenza stampa da parte del tecnico bianconero alla domanda riguardante proprio la finale contro la sua ex squadra, il Napoli: "E' la finale che volevamo perchè siamo in finale, del resto non me ne importante niente. Napoli? Nemmeno, serve la giusta cattiveria che mi sento di avere in questo momento". Eppure, lo stesso Sarri utilizzava parole del tutto diverse nella conferenza del 22 aprile del 2018, dopo la vittoria del suo Napoli contro la Juve, in piena corsa Scudetto, con il decisivo gol di Koulibaly ad una manciata di minuti dalla fine: "Il Napoli sarà sempre la mia squadra. Quando smetterò e mi diranno ‘chi hai allenato?’ dirò sempre il Napoli... la squadra del cuore è questa".