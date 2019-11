VIDEO - "Non gioca, a gennaio rifletta sul futuro", Ospina risponde al suo ct: "Sono tranquillo, continuo a lavorare"

"Sono preoccupato perché Ospina non gioca". Lo aveva detto Carlo Queiroz, ct della Colombia, parlando in conferenza stampa dello scarso impiego dell'ex Arsenal a Napoli. "In futuro potrebbe essere un problema, penso che a gennaio Ospina debba riflettere sul suo futuro". Nelle ultime ore è arrivata la risposta di Ospina: “Sono venuto a conoscenza delle preoccupazioni del mister ma io sono tranquillo e continuo a lavorare. Cercherò di sfruttare al massimo le occasioni che mi capiteranno nel Napoli e di dare il massimo per la nazionale”.

"Estoy preocupado porque Ospina no está jugando en su equipo" Carlos Queiroz.#ConLaTricolorPuesta pic.twitter.com/YRe7MxXzKy — Win Sports (@WinSportsTV) November 6, 2019