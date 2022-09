VIDEO - Osimhen, l’amico-giornalista incontra Victor e rassicura i tifosi: "Sta bene"

Il giornalista Oma Akatugba, amico e membro dell’entourage di Victor Osimhen, ha incontrato nel ventre del Maradona l'attaccante del Napoli dopo la vittoria contro il Liverpool. Queste le parole del giornalista nigeriano rilasciate in un video sui propri social: "A tutti i tifosi, nigeriani e napoletani. Victor sta bene. Non preoccupatevi".

Everyone. Nigerians and Napolitanos. Victor looks good . Not so much to worry about. pic.twitter.com/QJPt6y5duW