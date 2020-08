VIDEO - Osimhen-Napoli, gli agenti postano il momento della firma: "Che orgoglio!"

Era fatta da tempo, ieri è diventato ufficiale: Victor Osimhen è un nuovo giocatore del Napoli. Il momento della firma è stato immortalato dalla DW Sports Management, l'agenzia che ha in gestione la sua procura, scrivendo così: "Molto orgogliosi di aver completato il passaggio di Victor Osimhen dopo un anno al Lille. Lille e Napoli hanno trovato l'accordo per il trasferimento di Victor e noi auguriamo al giocatore il meglio in Italia".