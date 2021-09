VIDEO - Pelé sta meglio: O' Rei ride e scherza durante la fisioterapia

Dall'ospedale di San Paolo arrivano immagini rassicuranti sulle condizioni di salute di Pelé, ricoverato in terapia semi-intensiva a scopo precauzionale. O' Rei è apparso sorridente e scherzoso in un video pubblicato dalla figlia Kely su Instagram, che lo ha ripreso durante una seduta di fisioterapia. La figlia dell'ottantenne leggenda del calcio brasiliano ha rassicurato i tifosi di tutto il mondo, scrivendo sul social: "Oggi sono stati fatti passi in avanti. Grazie per l'affetto e tutti i messaggi".