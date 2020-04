VIDEO - Peppe Iodice su Feltri: "Andatevelo a prendere, nun sta buon!"

Le parole di Vittorio Feltri, pronunciate ieri durante la trasmissione 'Fuori dal Coro', hanno urtato e non poco il popolo napoletano, spesso protagonista di dichiarazioni al veleno da parte del direttore di Libero. Il comico Peppe Iodice ha commentato con ironia quanto accaduto: "Messaggio urgentissimo per Mattia Feltri, Laura, e Fiorenza. Ragazzi hanno chiamato questi dell'Asl di Milano, dovete andare a prendere a papà, non può stare in mezzo alla gente in queste condizioni. Lo so, è brutto, il papà è sempre il papà, però camma fa? Poi vi organizzate in qualche modo, mettete la badante vicino, lo tenete a turno voi figli. Ieri sera ha fatto un altro guaio, non so come si è collegato da casa con una televisione di Milano dove presentava un altro che pure nun sta buon. Si è fatto sotto un'altra volta, poi ha detto una cosa che, vabe ma lui non sta bene, sui meridionali. E poi hanno scollegato la diretta. Sta cominciando a fare le cose che faceva prima della quarantena quando si ubriacava".