VIDEO - "Pomeriggio d'allenamento con Milik", il Napoli mostra gli esercizi del polacco con vista mare

I calciatori del Napoli, come previsto, si stanno allenando individualmente da casa, vista l'emergenza Coronavirus e il confinamento obbligatorio. Gli azzurri seguono delle tabelle consegnategli dallo staff per tenersi in forma. Anche Arkadiusz Milik, ovviamente, rispetta le disposizioni arrivate da Gattuso e i suoi uomini e si allena a casa, come si vede dal seguente video, pubblicato dal Napoli sui social.