VIDEO - Quando Gasperini mandò Maradona dal dentista e disse: "Non è stato scontro violento"

5 marzo 1989, Pescara-Napoli finisce 0-0. In campo ci sono anche Diego Armando Maradona, in azzurro, e Gian Piero Gasperini, con la maglia del Delfino. Il Pescara fa di tutto per impedire al Napoli di segnare. L'attuale allenatore dell'Atalanta, ad esempio, per fermare il Pibe de Oro gli rifila una gomitata e lo manda dal dentista con quattro punti di sutura al labbro. "E' stato uno scontro di quelli che succedono in campo, non è stato così violento", la replica di Gasp.

Quando il calcio dribbla Gasperini e Gasperini non riesce a prendere la palla, il calcio finisce con 4 punti di stutura in faccia. Insomma, questo è Gasperini di fronte a Maradona pic.twitter.com/IMVLUdJWsx — Tackle Duro (@tackleduro) February 5, 2021