VIDEO - Quando Tudor disse: "Non basta più speculare! Tra 4-3 e 1-0 scelgo sempre il primo..."

Quando allenava l'Hellas Verona, Igor Tudor fu chiaro sul suo credo. Rispondendo a una domanda sul motto della Juventus 'Vincere è l'unica cosa che conta', in una conferenza stampa l'allenatore croato, il prescelto per la sostituzione di Garcia al Napoli, si espresse così:

"Penso che il mondo è sempre più esigente e i tifosi lo stesso. Non ti basta stare la dietro e speculare, lo dimostra anche la Serie A, in cui si fanno sempre più gol e si va sempre più all'attacco. Sono cambiati sia il mondo che il calcio. Io vado in questa direzione. Il calcio si fa per i tifosi. Poi è giusto che il risultato determina, si può anche perdere il lavoro. Ma se posso scegliere tra vincere 4-3 o 1-0, io scelgo sempre 4-3".