VIDEO - Real Sociedad vince Copa del Rey, Alguacil impazzisce in conferenza: immagini già virali

Ricordate Imanol Alguacil? Il tecnico della Real Sociedad che fece discutere per le sue parole su Diego Armando Maradona e che con la sua squadra aveva messo in seria difficoltà il Napoli in Europa League? Ieri lo spagnolo si è goduto la vittoria della Real nel derby della finale di Copa del Rey con l'Athletic Club di Bilbao e a fine partita ha dato vita ad una conferenza stampa unica: bandiera, sciarpa e cori, da vero tifoso. Di seguito le immagini tratte da Twitter e divenute già virali.

Might be the best pressconference performance from a coach I ever seen!



pic.twitter.com/gDfEqJVo6X