VIDEO - "Riviamo le emozioni di Dimaro", splendida clip dei tifosi in Val di Sole

GIOVANILI AVELLINO, MERCOLEDÌ PROSSIMO AMICHEVOLE CON IL NAPOLI PRIMAVERA Inizia il ritiro pre-campionato dell'Avellino. Tra mercoledì e giovedì il gruppo biancoverde si sottoporrà alle visite mediche Inizia il ritiro pre-campionato dell'Avellino. Tra mercoledì e giovedì il gruppo biancoverde si sottoporrà alle visite mediche LE ALTRE DI A FLOP PJANIC AL BARCELLONA: L'AGENTE LO HA PROPOSTO A UN ALTRO CLUB ITALIANO Nei giorni scorsi Fali Ramadani, agente fra gli altri di Miralem Pjanic, ha provato a sondare la pista Inter per il bosniaco in uscita dal Barcellona Nei giorni scorsi Fali Ramadani, agente fra gli altri di Miralem Pjanic, ha provato a sondare la pista Inter per il bosniaco in uscita dal Barcellona