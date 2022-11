VIDEO - Rrahmani, duro allenamento in palestra: il difensore procede verso il recupero

Il 2022 di Amir Rrahmani si è concluso in netto anticipo a causa dell’infortunio rimediato a Cremona

Il 2022 di Amir Rrahmani si è concluso in netto anticipo a causa dell’infortunio rimediato a Cremona che ha evidenziato una lesione del tendine dell'adduttore lungo della coscia sinistra. Il recupero del kosovaro procede bene, come mostrato dallo stesso centrale azzurro sui social in un video in cui si allena duramente in palestra. Di seguito le immagini.