VIDEO - Seconda cena di squadra per il Napoli: l’arrivo di ADL a Pozzuoli

Questa sera ci sarà la seconda cena di squadra in casa Napoli dopo quella di martedì sera

Questa sera ci sarà la seconda cena di squadra in casa Napoli dopo quella di martedì sera. Location identica, così come l’intento: compattezza in questo momento difficile per concludere al meglio la stagione. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è arrivato alla cena blindata all'Hotel Serapide di Pozzuoli. Di seguito il video del giornalista di Sportitalia Manuel Parlato.