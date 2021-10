VIDEO - Siparietto a Castel Volturno: Mertens e Malcuit ridono dell’outfit di Anguissa

Si scherza nello spogliatoio di Castel Volturno prima dell'allenamento mattutino, in vista della sfida di domani contro la Salernitana. Dries Mertens e Kevin Malcuit hanno accolto Frank Anguissa, prendendolo in giro per l'outfit sfoggiato. Tanti sorrisi tra gli azzurri, col camerunense che è stato al gioco mettendosi in posa. Di seguito le immagini postate da Malcuit in una storia Instagram.