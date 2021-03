VIDEO - "Squadra di m...", lo sfogo di Insigne mentre esce scalciando i tabelloni

Nervi tesi per Lorenzo Insigne al fischio finale di Sassuolo-Napoli. Il capitano azzurro ha sfogato la sua rabbia per il pareggio subìto all'ultimo secondo, su un ingenuo rigore provocato da Manolas, scalciando i tabelloni pubblicitari del Mapei Stadium. Inoltre il numero 24 del Napoli non ha trattenuto la delusione, e come sembra leggersi dal labiale ha detto: "Squadra di m...". Di seguito le immagini.