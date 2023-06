VIDEO - Vergogna a Brescia: scontri dopo la retrocessione, incendiata auto a un calciatore

TuttoNapoli.net

Altro brutto episodio nel calcio italiano. Stavolta siamo a Brescia, dove il Cosenza con una rete al 95' manda le Rondinelle in Serie C al playout del campionato cadetto. Subito dopo invasione in campo dei tifosi bresciani, che all'esterno del Rigamonti poi hanno continuato a contestare, scontrandosi con le forze dell'ordine e alcuni supporters giunti da Cosenza, rinchiusi poi nello stadio in attesa che si sfollasse la zona stadio. Si registra anche un incendio: secondo quanto riportato da alcuni colleghi bresciani, sarebbe stato appiccato un fuoco nei pressi dell'auto di Huard, calciatore del Brescia.