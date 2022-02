VIDEO - Vinicio da brividi a Castel Volturno: "Sono napoletano, cuore batte forte quando giocate"

Luis Vinicio, 90 anni, è andato a trovare il Napoli a Castel Volturno e ha lasciato ai ragazzi un messaggio da brividi

Luis Vinicio, 90 anni, è andato a trovare il Napoli a Castel Volturno e ha lasciato ai ragazzi un messaggio da brividi: "Questo momento per me è molto importante, quando ho avuto l'invito di venire a trovarvi sono rimasto di una contentezza infinita. Mi sento napoletano al 100%, sono di questa città, di questo paese. Questa è casa mia e quando voi andate in campo il corazon comincia a battere un pochino più forte. Mi auguro sempre vada tutto bene per tutti voi, quando voi siete in campo ci sono anche io, ancora...".