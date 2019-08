VIDEO - Younes ringrazia i tifosi per gli auguri: "Mi avete reso felice, saluti da Miami"

"Ciao ragazzi, grazie a tutti per i vostri messaggi affettuosi, mi hanno reso felice, un saluto da Miami!". Così, in un videomessaggio, l'attaccante azzurro Amin Younes nel giorno del suo ventiseiesimo compleanno ringrazia i tifosi per il sostegno attraverso una clip pubblicata su Instagram dalla SSC Napoli.