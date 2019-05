Zedadka: "Tifosi del Napoli unici, orgoglioso della mia prima stagione"

Karim Zedadka, centrocampista della Primavera spesso convocato da Ancelotti come a Bologna, ha scritto un post sui social: "Stagione finita ... Ma che stagione! Prima di arrivare qui sapevo che il calcio era qualcosa di importante in questa città, ma non a questo punto. Napoli e i suoi tifosi sono unici. Orgoglioso di questa prima stagione sotto questa maglia speciale. Grazie a tutti per il supporto in questa stagione e diciamo alla prossima per nuovi obiettivi".