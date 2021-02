Ziliani ad ADL dopo il contatto Mario Rui-Scamacca: "Non è il caso di dire basta ai continui torti arbitrali?"

Rino Gattuso ha qualcosina da recriminare anche dal punto di vista arbitrale per un contatto dubbio tra Mario Rui e Scamacca nel finale di Genoa-Napoli. Ne ha parlato anche Paolo Ziliani, giornalista de Il Fatto Quotidiano, rivolgendosi ad Aurelio De Laurentiis: "Caro De Laurentiis presidente del Napoli, premesso che il momento no del Napoli è responsabilità di tutti, società, allenatore e giocatori, non sarebbe il caso di dire basta ai continui torti (ultimo caso: il rigore non dato ieri a Mario Rui) patiti per mano degli arbitri?".

