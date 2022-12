Ziliani: "ADL ha sbagliato un volta, Agnelli ha usato per anni sistema illecito con club amici!"

Paolo Ziliani, giornalista de Il Fatto Quotidiano, ha scritto un tweet facendo un confronto tra Napoli e Juventus.

Paolo Ziliani, giornalista de Il Fatto Quotidiano, ha scritto un tweet facendo un confronto tra Napoli e Juventus: "Perché il Napoli per i 4 baby inseriti nell’affare Osimhen no e la Juventus per Pjanic e un’infinità di altre plusvalenze sì? Per l’infinità, appunto. De Laurentiis ha sbagliato una volta, Agnelli ha pianificato e usato per anni un sistema illecito in combutta con club amici".