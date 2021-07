Ziliani alla FIGC: "Juve ancora nella Superlega, quindi verrà esclusa come annunciaste?"

"Scusi @FIGC (o FJGC?), scusi presidente #Gravina, nel comunicato di ieri, firmato con Real e Barça, la Juventus conferma di essere ancora in Superlega. È stata quindi esclusa dalla Serie A come da voi prospettato a maggio? Potete per favore comunicarlo ufficialmente? Grazie", questo il tweet polemico del giornalista Paolo Ziliani in merito al comunicato congiunto diffuso ieri da Real, Barça e Juventus per difendere e rilanciare il progetto Superlega.