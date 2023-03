Ziliani alla Gazzetta: "Finalmente scrive di una Juve con Hjulmand e Rovella, ora però dite chi venderà!"

Così il giornalista del Fatto Quotidiano Paolo Ziliani in merito all'ultimo articolo della Gazzetta dello Sport sugli obiettivi della Juventus.

"Dunque si comincia: a dire le cose come stanno. Ricordate MacAllister? Contrordine: arriva Hjulmand (Lecce, ingaggio 175 mila €), tornano Rovella, Nicolussi e Ranocchia mentre Frattesi è un sogno (vuole restare in A e giocare in Europa). Ora il problema è dire chi partirà", così il giornalista del Fatto Quotidiano Paolo Ziliani in merito all'ultimo articolo della Gazzetta dello Sport sugli obiettivi (ridimensionati) della Juventus.