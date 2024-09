Ziliani: "C'erano due rigori su Di Lorenzo e Politano"

vedi letture

"A proposito di Napoli-Monza 2-0 giocata ieri: immagini alla mano, c'erano due rigori su Di Lorenzo e Politano che il VAR non ha ritenuto di segnalare all'arbitro. E non si capisce perchè (per fortuna il match non è finito 0-0)".

Lo scrive sui social il giornalista Paolo Ziliani. Che poi aggiunge: "In quanto al fallo di Kvara secondo alcuni meritevole di rosso (e non di giallo come deciso da Manganiello), Kvara ne subisce ogni stagione almeno dieci identici se non più gravi senza che a volte nemmeno scatti l'ammonizione. Quindi, ben venga un rosso a Kvaratskhelia a patto che segua I dieci rossi per falli su di lui commessi (impunemente, come da tre anni puntualmente accade)".