Ziliani: "Capito come sta messa la Juve? Via McKennie pur di non pagare più stipendio"

McKennie va al Leeds, sui social il giornalista Paolo Ziliani scrive

© foto di www.imagephotoagency.it

McKennie va al Leeds, sui social il giornalista Paolo Ziliani scrive: "Per dare l’idea di come sta la Juventus in attesa del ciclone di multe che la travolgerà (le penalizzazioni sono un altro discorso), cede oggi McKennie al Leeds in prestito per 1,5 milioni, e diritto e non obbligo di riscatto per il Leeds, pur di levarsi uno stipendio di torno".