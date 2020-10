Ziliani: "Capolavoro! La Juve riacquista Mandragora dall’Udinese e glielo ridà gratis"

Movimenti di mercato tra i club bianconeri di Juventus e Udinese con protagonista Rolando Mandragora. Il giornalista Paolo Ziliani ironizza su Twitter: "Attenzione, capolavoro! La Juve riacquista Mandragora dall’Udinese (era stato l’acquisto più caro della storia del club friulano) per 10,7 milioni e subito glielo ridà gratis per due stagioni con l’aggiunta di 6 milioni di bonus. Poi dicono che nel calcio non ci si vuole bene".

