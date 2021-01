Ziliani: "Con un po' di fortuna Pioli mantiene il Milan in vetta alla classifica. Da non credere"

Il giornalista Paolo Ziliani ha commentato su Twitter l'ennesima vittoria del Milan, stavolta a Benevento: "Con un po’ di fortuna (rigore fuori di Caprari), un aiuto arbitrale (rigore non fischiato contro sullo 0-0) ma in ogni caso meritando (almeno due gol sprecati dopo il 2-0), giocando un’ora in dieci Pioli mantiene il Milan in vetta alla classifica. Da non credere".

