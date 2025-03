Ziliani contro Giuntoli: "Esonerato Motta, ma lui ha fatto danni ben più gravi!"

Il giornalista Paolo Ziliani ha commentato sul suo profilo X l'esonero di Thiago Motta da parte della Juventus: "Lettera aperta a John Elkann: che ha licenziato Motta dando retta a Giuntoli senza capire che i danni fatti da Giuntoli sono ben più gravi. Se per ipotesi la proprietà volesse mantenere la squadra com'è oggi, cioè mediocre, servirebbero (anzi servono) 130 milioni solo per trasformare i prestiti in acquisti.

Vlahovic andrà via a zero e ha 25 anni, i 150 milioni per i tre flop possono considerarsi già bruciati e per inseguire i 50-60 milioni del 4° posto Champions la Juve ne sta buttando 40-50 per pagare allenatori vecchi e nuovi Egregio Dottor Elkann, dopo aver seguito gli avvenimenti che hanno portato ieri, in casa Juventus, all’esonero dell’allenatore Thiago Motta, ritenuto dalla proprietà e dalla direzione sportiva il principale responsabile dei pessimi risultati conseguiti dalla squadra in questa stagione, Le scrivo per metterLa al corrente di alcuni accadimenti di gravità forse maggiore dei negativi risultati conseguiti sul campo, fatti che non riguardano l’allenatore ma sono ascrivibili unicamente alla responsabilità del vostro direttore generale Cristiano Giuntoli. Lo faccio sperando di farLe cosa gradita...".