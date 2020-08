Ziliani contro le scelte di Conte: “Eriksen 15’, il mondo voleva vedere ancora Gagliardini...”

L'Inter perde la finale di Europa League contro il Siviglia e a far discutere sono anche le scelte di Antonio Conte. Il giornalista Paolo Ziliani scrive su Twitter: "Tutto il resto è noia" con le foto di Lopetegui e Banega in alto e in basso quelle di Conte e Eriksen. A differenza del tecnico degli andalusi che ha schierato il trequartista argentino, l'allenatore neroazzurro ha lasciato ancora una volta in panchina il centrocampista danese. Ancora Ziliani su Twitter: "C’è chi ha fatto giocare 6 minuti a Rivera in una finale mondiale contro il Brasile, quindi che dire: il quarto d’ora di Eriksen contro il Siviglia è stato un’esagerazione. Il mondo voleva vedere Gagliardini ancora un po’. O no?"