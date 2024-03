Ziliani: "Dopo le cose dette da ADL, per Napoli-Juve serviranno i Caschi Blu dell'ONU"

Il giornalista de Il Fatto Quotidiano Paolo Ziliani commenta così su X in previsione dell'arbitraggio di Napoli-Juventus di stasera.

Il giornalista de Il Fatto Quotidiano Paolo Ziliani commenta così su X in previsione dell'arbitraggio di Napoli-Juventus di stasera: "E comunque, se tanto mi dà tanto: se il Palazzo, dodici ore dopo le cose dette da Lotito su Gravina e la FIGC, scende in campo con i carri armati e gli annienta la Lazio, dopo le cose dette da De Laurentiis a Londra sulla Juventus, domenica sera per Napoli-Juve serviranno i Caschi Blu dell'ONU".