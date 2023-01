Ziliani: "Napoli talmente forte da aver già vinto non solo questo Scudetto, ma anche il prossimo"

"Basterà non fare niente (Non solo Kvara e Osimhen, ma persino Simeone non ce l’ha nessuno)".





TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Il Napoli batte anche la Roma e vola a +13 sull'Inter, seconda in classifica. Il giornalista Paolo Ziliani commenta così su Twitter: "L’avevo scritto il 21 novembre, due mesi fa: il Napoli è talmente superiore a qualunque avversario da avere già vinto non solo questo scudetto, ma anche il prossimo Confermo. Basterà non fare niente (Non solo Kvara e Osimhen, ma persino Simeone non ce l’ha nessuno)".