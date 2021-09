Ziliani: "Nella classifica del club di Caressa la Juve ha 5 punti e le mani sullo scudetto"

Come sempre pungente Paolo Ziliani su Twitter, con un post che ironizza sulla classifica presentata dal 'Club' di Sky Sport capitanato da Fabio Caressa: "Poi per fortuna c’è Sky, col Club di Caressa, che ci dà la classifica col l’algoritmo (e scusate se è poco) dove la Juve ha 5 punti, è in grande risalita e a soli -4 dalla vetta ha praticamente le mani sullo scudetto" scrive Ziliani in riferimento alla graduatoria mostrata dall'emittente satellitare degli expected points.

