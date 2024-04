Ziliani: "Osimhen salta più in alto di CR7 ma nessuno ne parla: la discriminazione dei media servili"

"Ricordate le celebrazioni e i baccanali a non finire per il gol di testa segnato da Ronaldo alla Sampdoria?".

Paolo Ziliani non ha gradito la narrazione fatta dai media del gesto atletico e del gol dell'1-1 di Victor Osimhen, che ha dato il via alla rimonta del Napoli contro il Monza. Il giornalista de Il Fatto Quotidiano si è sfogato su X: "Se Osimhen salta più in alto di Cristiano Ronaldo ma nessuno ne parla: quando la discriminazione la fanno i media servili. Ricordate le celebrazioni e i baccanali a non finire per il gol di testa segnato da Ronaldo alla Sampdoria? Beh, Osimhen ne segna in continuazione in modo più acrobatico e saltando anche più in alto di CR7 ma nessuno si sogna di parlare di opere d'arte alla Chagall".