Ziliani punge Allegri: "Imbestialito a Lecce per un angolo 'giocato' nel finale, oggi il Napoli fa 2 gol"

Il giornalista Paolo Ziliani mette in evidenza su Twitter la differenza di mentalità tra i bianconeri e i campioni d'Italia.

Il Lecce perde le ultime due gare in campionato contro Juventus e Napoli. Il giornalista Paolo Ziliani mette in evidenza su Twitter la differenza di mentalità tra i bianconeri e i campioni d'Italia: "Differenze. Quattro giorni fa, Juventus-Lecce 1-0, Allegri se ne va imbestialito perché nel finale i giocatori invece di far passare il tempo hanno normalmente “giocato” un calcio d’angolo ridando il via al gioco. Oggi, Lecce-Napoli 0-4, gol di Gaetano all’88’ e di Politano al 95’".